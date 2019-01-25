В заключительном туре группового этапа международного турнира «Кубок развития-2019», который проходит в Минске, юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу одержала победу над сверстниками из Финляндии со счетом 2:0.

Победу таджикской сборной принесли точные удары Ислома Зоирова (2-я минута) и Рустама Соирова (48-я минута), сообщает официальный сайт ФФТ.

Ранее на групповом этапе турнира юноши Таджикистана уступили Беларуси (0:5) и сыграли вничью с Бельгией (1:1).

В другой встрече группы «А» хозяева турнира футболисты Беларуси обыграли команду Бельгии с результатом 3:1.

В итоге первое место в группе «А» заняла сборная Беларуси, в активе которой шесть очков. Команды Бельгии и Таджикистана, набравшие по четыре очка, соответственно расположились на второй и третей строчках турнирной таблицы. Юноши Финляндии с тремя очками замкнули группу.

Юношеская сборная Таджикистана, набрав четыре очка, заняла третье место в группе «А». Теперь подопечные Зайниддина Рахимова сыграют в матчах за 5-8-е места.

В субботу, 26 января, наши юноши встретятся со сверстниками из Болгарии. В случае успеха в этой встрече, юношеская сборная Таджикистана в понедельник, 28 января, поспорит в матче за 5-6-е места с победителем пары Бельгия – Исландия.

Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.

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