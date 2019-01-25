Суд в Киеве приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Его обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, передает Интерфакс.

В итоге последнее обвинение - в посягательстве на территориальную целостность страны - суд снял за недоказанностью. По первому пункту обвинения в госизмене в форме "предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины" Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму - к 12 годам.

По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

"Срок наказания считать с момента задержания", - говорится в приговоре.

Суд над Януковичем длился с весны 2017 года и был заочным: с февраля 2014 года бывший президент Украины находится на территории России.

Защита Виктора Януковича настаивает на невиновности экс-президента, заявляет о политическом характере этого процесса и обещает оспорить приговор киевского суда в украинских и международных судах.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.