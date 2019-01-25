Суд в Киеве приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
Его обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, передает Интерфакс.
В итоге последнее обвинение - в посягательстве на территориальную целостность страны - суд снял за недоказанностью. По первому пункту обвинения в госизмене в форме "предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины" Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму - к 12 годам.
По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.
"Срок наказания считать с момента задержания", - говорится в приговоре.
Суд над Януковичем длился с весны 2017 года и был заочным: с февраля 2014 года бывший президент Украины находится на территории России.
Защита Виктора Януковича настаивает на невиновности экс-президента, заявляет о политическом характере этого процесса и обещает оспорить приговор киевского суда в украинских и международных судах.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Национальные меньшинства Таджикистана: Сколько их и кто у нас живет
От нехватки школ до повальной коррупции: Пять проблем таджикского образования
Венесуэла в состоянии революции? В стране проходят массовые протесты
Душанбе стал больше на 7 тысяч гектаров
Шухрата Улфатова везут в Таджикистан. Сказать о судьбе его семьи ему не решаются
В Кыргызстане родителей будут наказывать за отказ от лечения детей
В Таджикистане появился свой аналог передачи «Орёл и решка»
2224 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. УГАИ Таджикистана опубликовало список нарушителей
Виктора Януковича признали виновным в госизмене
Впервые писательница из Таджикистана признана автором года в Лондоне
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста