Очередной участник конкурса «Разоблачители фейков» - оператор «АП» Парвиз Турсунзода, который выявил, что вирусное видео так называемого «летающего тобута» (погребальных носилок), которым в соцсетях пугают верующих мусульман (якобы это говорит о приближении конца света), ни что иное, как постановочное видео. И не просто видео, а отрывок из индонезийского сериала.

Уже два месяца в соцсетях «гуляет» видеоролик, на кадрах которого демонстрируется сцена ритуальных мусульманских похорон, когда мужчины несут на носилках покойника.

Тут поднимается сильный ветер, от которого тобут переворачивается и мертвец, находящийся в нем, падает вместе с носилками в водоем. При этом устрашающие звуки нагоняют страх на смотрящих. Вдобавок ко всему люди, выкладывающие этот ролик в соцсетях, говорят, что случившееся - это кара Божья за грехи людей.

Видеоролик, который появился в ютубе, а затем и в различных мессенджерах на смартфонах наших граждан вирусно распространился, подвергая в шок всех, кто его смотрел.

В ютубе он распространился под названием «О боже, труп вылетел из тобута» (Ё Оллох, часад аз тобут мепара»).

После проведенного анализа, фактчекер выяснил, что на самом деле данный видеоролик – это эпизод со съемок индонезийского телесериала "DZOLIM", который был продемонстрирован на ютуб-канале MNC TV Official (Индонезия) 1 октября 2018 года.

«Те, кто поместил устрашающий видеоролик с вылетающим трупом в соцсетях и в мессенджерах, скорее всего, руководствовались целью напугать мусульман, чтобы те задумались о «небесной каре» за грехи, - считает Парвиз Турсунзода. – Но я даже установил, что страшный звук, который сопровождал участников похоронной миссии на «фейковом» ролике, всего лишь звук приближающегося дрона».

Поистине, на что только не идут создатели фейков, чтобы ввести в заблуждение наивных пользователей. Для того, чтобы не попадать в сети таких людей, следует объективно относиться к каждому материалу в соцсетях и в мессенджерах, будь то – видео, фотография или обычное текстовое объявление.

Этот материал подготовлен в рамках проекта «Школа медиаграмотности» на news.tj, финансируемый Европейским союзом со стороны Интерньюс Таджикистан.

Вы тоже можете стать участником объявленного конкурса «Разоблачители фейков» и завоевать один из трех красивых смартфонов, которые будут вручены за самые лучшие работы.

Для этого вам необходимо найти на просторах интернета вызывающую сомнение информацию, фото или видеопродукцию, проверить и отправить свою доказательную базу на адрес [email protected]

Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ – не ограничены. К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках.

Спешите, осталось совсем мало времени – дедлайн конкурса «Разоблачители фейков» до 10 февраля 2019 года.

Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!

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