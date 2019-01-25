АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Дзюдоисты Таджикистана выступят в Тель-Авиве на первом Гран-при нового сезона. Сборную Таджикистана представляют Бехруз Ходжазода, Хайёмиддин Джабборов (73кг), Акмал Муродов (81кг) и Саиджалол Саидов (100 кг).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –25 ЯНВАРЯ

1947 – Опубликован Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР об установлении почетного звания «Мастер хлопка Таджикиской ССР».

1955 – В СССР издан Указ «О прекращении состояния войны между СССР и Германией».

2016 - Нижняя палата утвердила удаление определения «Основной закон» из текста Конституции РТ и отправила проект поправок в Конституционный суд;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ЯНВАРЯ

1944 – Родился доктор физико-математических наук Субхон Ибодов.

1966 – Родился экономист Фаррух Хамралиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 4-9 тепла, в горах ночью 13-18 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18, местами до 22-24 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 31-36 мороза (в районе Булункуля 48-50 мороза), днем 15-20 мороза (в районе Булункуля 23-25 мороза).

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15, местами до 18-20 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 мороза, днем 8-10 мороза.