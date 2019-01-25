В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека, передает ВВС.

Сообщается, что среди погибших - 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как демонстранты поджигают деревянную статую Уго Чавеса в городе Сан-Феликс в штате Боливар.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Новая волна протестной активности в стране началась в понедельник Фото Reuters

Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Ранее в среду вице-президент США Майк Пенс в своем "Твиттере" опубликовал видеообращение к венесуэльцам, в котором назвал Мадуро диктатором, у которого нет никаких законных прав на власть, и заявил, что Вашингтон поддерживает оппозиционно настроенный парламент страны и его лидера.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на выступление Пенса фразой: "Yankee go home" ("Янки, убирайтесь!").

Тем временем правящая Социалистическая партия тоже призвала своих сторонников выйти на улицы, чтобы предотвратить переворот в стране, а Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.

Кто такой Хуан Гуайдо?

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.

Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуайдо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".

Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуайдо заявил, что берет на себя президентские обязанности Фото AFP

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуайдо в качестве и.о. главы государства.

"Народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности", - говорится в заявлении американского президента.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

Николас Мадуро, в январе заступивший на второй президентский срок, в среду разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Организация американских государств (OAГ), объединяющая страны Северной и Южной Америки, также признала Хуана Гуайдо новым лидером страны.

35-летний Гуайдо был сравнительно незаметной фигурой в венесуэльской политике до тех пор пока в январе не занял пост главы Национальной ассамблеи - венесуэльского парламента, который находится под контролем оппозиции.

Во время своего пребывания в парламенте Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.

Став спикером, Гуайдо вскоре поставил под вопрос легитимность правления Мадуро и заявил, что имеет конституционное право взять президентскую власть в свои руки до следующих выборов.

Гуаидо, инженер по образованию, в студенческие годы был политическим активистом. Он возглавлял протесты против социалистического правительство Уго Чавеса.

Его назначение спикером парламента дало фрагментированной венесуэльской оппозиции возможность объединиться.

Как реагирует Мадуро?

Выступая перед сторонниками в Каракасе, Мадуро потребовал от военных верности.

"Слушай мою команду. Максимум верности, максимум единства, максимум дисциплины. Мы победим в этой битве вместе", - цитирует Николаса Мадуро агентство Франс пресс.

Фото Медуза

Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года, но принял присягу лишь в январе нынешнего. Для него это уже второй президентский срок.

Оппозиция призывала бойкотировать мартовские выборы, на которых победил Мадуро, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.

Власти Колумбии, Бразилии и Перу также признали Гуаидо президентом Венесуэлы. Мексика отреагировала, призвав венесуэльцев избрать власть с помощью законных механизмов.

Российские политики и чиновники неодобрительно высказываются о происходящем в Каракасе, обвиняя США в поддержке переворота в суверенном государстве.

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