Со времен появления сотовой связи в Таджикистане начались дебаты о вреде и пользе сотовых телефонов, базовых станций и в целом связи. И как итог, над всеми аргументами вверх берут разговоры о том, что электромагнитные волны приводят к раковым, неврологическим и другим заболеваниям.

Ветеран радиосвязи, Максуд Турсун-заде в интервью «АП» рассказал о тонкостях электромагнитных волн.

Максуд Турсун-заде увлекся радиоэлектроникой еще в школе, когда учился в 8 классе и продолжает заниматься этим до сих пор. Сейчас ему 78 лет, на крыше его дома установлена базовая станция, а в квартире есть всё необходимое для лабораторных исследований оборудование.

- Мне сейчас 78 лет, и никакого вреда от электромагнитных волн я не чувствую. И болезни, которые у меня сейчас есть, точно не от электромагнитных волн, - говорит Максуд Турсун-заде.

Максуд Мирзоевич – сын знаменитого Мирзо Турсун-заде - рассказывает, что в детстве выбирал между лирикой и физикой, но последняя победила. Тогда же он построил радиостанцию, принимал участие в соревнованиях, например, в 1957 году занял первое место в пионерских соревнованиях в СССР.

- Возле меня всегда стоял передатчик, который излучал электромагнитные волны, но, я до сих пор живой, и если есть какие-то болезни, то только не от этого, - говорит он.

Слух о том, что электромагнитные волны вредят, пошел с появлением мобильных телефонов.

- Хотя электромагнитное излучение существует везде – обычная электроплитка, например. Но, всё зависит от длины волны: чем короче волны, тем больше вреда. У базовых станций длинные волны, что уменьшает их вред, - объясняет Максуд Мирзоевич.

Специалист рассказывает, что ему не раз приходилось доказывать людям, что влияние сотовой связи на человека – минимально, что она разрабатывается так, чтобы меньше влияла на здоровье человека.

- У меня есть прибор, который показывает излучение. Возле базовой станции (прибор) ничего не показывает. Если базовая станция установлена на крыше, то крыша блокирует все электромагнитные излучения, - говорит М. Турсун-заде.

Он показывает специальный прибор, который показывает уровень микроампер, прикладывает прибор к мобильному телефону, который излучает радиоволны и на табло прибора стрелка едва касается 10 микроампер. Это абсолютно незначительный уровень излучения.

- Когда мы говорим об излучении электромагнитных волн, люди больше всего боятся заболеть раком. Но, когда сотовой связи не было, люди тоже болели раком, и очень много. Всем известно, что излучение от солнца, сильно влияет на здоровье человека. Так что ж, мы от солнца теперь будем прятаться? Здоровому человеку солнце не вредит, а гипертонику вредит, - говорит Максуд Турсун-Заде.

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