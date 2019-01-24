В Тель-Авиве 24 января стартует первый Гран-при нового сезона по дзюдо, в котором будут соревноваться 405 спортсменов из 54 стран мира. За призовые места поборются и дзюдоисты Таджикистана.

Сборную Таджикистана представляют Бехруз Ходжазода, Хайёмиддин Джабборов (оба-73кг), Акмал Муродов (-81кг) и Саиджалол Саидов (-100 кг), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Таджикские дзюдоисты вступят в борьбу завтра.

Стоит отметить один важный момент – на Гран-При будут разыграны рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио-2020.

Призовые за успешное выступление на «Гран-при» составят по три тысячи долларов для победителей, по две тысячи для серебряных призеров и по одной – для спортсменов, которые займут третьи места. Кроме того, чемпионы заработают по 700, серебряные и бронзовые медалисты – соответственно по 490 и 350 очков в рейтинге претендентов на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Чтобы попасть на Олимпиаду-2020, дзюдоист должен занимать не ниже 22-го места в рейтинге IJF (Международной федерации дзюдо) в своей весовой категории.

В настоящее время в олимпийском рейтинге на 53-м месте находится Акмал Муродов (до 73 кг). Также 53-е место занимает Саиджалол Саидов (до 100 кг), Бехруз Ходжазода - на 56-м месте и Хайёмиддин Джабборов – на 99-м месте.

Все основные квалификационные соревнования ОИ-2020 по дзюдо намечены на 2019 и начало 2020 года.

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