Большая часть столичного района Сомони сегодня, 24 января, останется без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ в районе.
Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, сообщил «АП» источник в Душанбинских энергетических сетях.
В это время электричество перестанет поступать в дома на улицах Хучанбиёи боло и поён, Шафак, Пулод Толис, Гагарина, Хазора, Хамзаалиева, Карамова, Луначарского, Куприна, Охунбобоева, Ботанический сад, Заргар, Радищева, Назаршо Додхудоева.
"В зависимости от объема ремонтных работ на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях..
Виктора Януковича признали виновным в госизмене
Впервые писательница из Таджикистана признана автором года в Лондоне
Таджикских полицейских весной переоденут в новую форму
Как живут различные диаспоры в Таджикистане?
Немецкие издания назвали Мирзиёева «лидером перестройки в Центральной Азии»
В Таджикистане заработали две новые страховые компании
Стоит ли опасаться электромагнитных волн в Таджикистане?
Таджикские легкоатлеты установили два рекорда в Казахстане
Украина вышла из трёх соглашений по сотрудничеству в рамках СНГ
Крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию запустили в Казахстане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Fantom5 часов назад
Da skolko mojno to???? kakie nahren PLANOVIE raboty?? oni chto specialno plani na zimniy period planiruyut??? Mojno je podgotovitsya k zimnemu periudu do nastupleniya zimi, a ne vo vremya..... out of my mind((