Большая часть столичного района Сомони сегодня, 24 января, останется без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ в районе.

Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, сообщил «АП» источник в Душанбинских энергетических сетях.

В это время электричество перестанет поступать в дома на улицах Хучанбиёи боло и поён, Шафак, Пулод Толис, Гагарина, Хазора, Хамзаалиева, Карамова, Луначарского, Куприна, Охунбобоева, Ботанический сад, Заргар, Радищева, Назаршо Додхудоева.

"В зависимости от объема ремонтных работ на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.

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