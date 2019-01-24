Согласно проведенного социального опроса среди населения города Душанбе и районов республиканского подчинения, свыше 80% опрошенных довольны работой органов внутренних дел Таджикистана, сообщает пресс-центр МВД республики.

Опросом, который провели сотрудники милиции, было охвачено 2 тыс. 796 граждан из разных слоев населения.

В опросник, который составили сотрудники научно-исследовательского центра МВД, были включены 17 вопросов о деятельности милиции.

Свыше 81% опрошенных заявили, что доверяют работе сотрудников милиции, более 18% заявили, что не доверяют.

Более 74% опрошенных заявили, что милиция Таджикистана в последнее время стала работать лучше, 2,5% - что работа милиции не улучшилась.

Большинство опрошенных (38%) довольны работой милиции в направлении охраны общественного порядка, 13% - работой сотрудников ГАИ.

Свыше 86% опрощенных заявили, что всегда готовы оказать содействие органам внутренних дел.

Порядка 64% изъявили желание работать в рядах таджикской милиции, 74% заявили, что форма таджикских милиционеров является красивой.

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