До миллиона 30 тысяч казахстанок обследуют на рак шейки матки в 2019 году, сообщает CA-NEWS со ссылкой на главу правления "КазНИИ онкологии и радиологии" МЗ РК Диляру Кайдарову.

Все женщины от 30 до 70 лет могут пройти бесплатный скрининг на рак шейки матки в своих поликлиниках.

По ее словам, в Казахстане в структуре онкопатологии у женщин рак шейки матки занимает второе место после рака молочной железы.

Ежегодно регистрируются около 1700 новых случаев рака шейки матки и около 600 случаев смертельных исходов от этого заболевания. Пик заболеваемости раком шейки матки приходится на 40-44 года.

"В специальных смотровых кабинетах у женщин берется мазок на онкоцитологию (пап-тест). Если мазок нормальный, женщина может пройти следующий скрининг через 4 года. Если результаты мазка неудовлетворительные, и есть состояние предрака, то женщина направляется на дальнейшее обследование к онкогинекологу и другим специалистам.

Казахстан - единственная страна в СНГ, где проводятся бесплатные скрининги для населения", - объяснила Диляра Кайдарова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 2019 год - годом борьбы с раком шейки матки. Казахстан является членом ВОЗ, и выполняет все рекомендации по профилактике, диагностике и лечению рака шейки матки.

Рак шейки матки - это злокачественное новообразование, возникающее в эпителии шейки матки.

В настоящее время считается доказанной связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и риском развития рака шейки матки. Основной мерой профилактики от РШМ является вакцинация девочек от ВПЧ. Вакцинировать девочек следует до начала половой жизни.

"Мы провели большую исследовательскую работу в нашем институте. Наши специалисты выяснили, что рак шейки матки у казахстанских женщин возникает из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типа. Поэтому достаточно провакцинироваться двух-валентной вакциной и таким образом защититься от рака шейки матки. В США в Канаде вакцинация идет уже порядка 10 лет, и она позволила существенно снизить смертность от РШМ", - добавила Кайдарова.

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