Кто из милиционеров постсоветского пространства выглядит круче всех?
18:03, 23 январяАвтор: Asia-Plus
Мы предлагаем вам выбрать самую презентабельную форму страж порядка
Фото: Asia-Plus
Предлагаем вам посмотреть, как выглядят стражи порядка в некоторых странах, и оценить, чья форма самая презентабельная.
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Фаррух10 часов назад
Таджикистан то дааааааааа, выбрали вы фото. Что фасончик, что цвет, кто во что горазд. Каждый сам что ли себе шьёт? Кстати, в России давно другая форма у полиции
11110 часов назад
Напишите в яндексе: "Новая форма российской полиции". И увидите, какая она форма российских копменов.
11110 часов назад
Ха, у России уже давно форма другая. Это фото с 1996 года. Сначала шевроны поменяли, шеврона такого нет уже с 2003 года. А с 2012 года совершенно другая форма от Юдашкина, синего цвета. Кокарда давно уже другая. Фуражка другая. Вы как всегда в курсе всех дел, с опозданием на годы. Отстали от мира сего...