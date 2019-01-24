АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе состоится форум молодых членов правящей в Таджикистане Народной демократической партии.

- Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-17) в рамках международного турнира «Кубок развития-2019», который проходит в Минске, встречается со сборной Финляндии.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ЯНВАРЯ

1970 – в Хороге вступила в строй первая фабрика на Памире по производству швейных изделий.

2010- В Египте найден и возвращен родителям украденный 2,5-месячный гражданин РТ.

2010 – В Душанбе заработало дипломатическое представительство Королевства Саудовской Аравии в Таджикистане.

2011 – В Московском аэропорту Домодедово прогремел теракт, в результате которого погибло 35 человек, в том числе 2 гражданина РТ, еще 20 таджикистанцев получили различные ранения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 15-20 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, местами до 31-33 мороза (в районе Булункуля 38-40 мороза) днем 10-15 мороза (в районе Булункуля 18-20 мороза).

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 мороза, днем 5-7 мороза.