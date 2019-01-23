Китайский Новый Год – самый важный, долгожданный и значимый праздник для жителей Китая и многих азиатских стран. Осознавая значимость этого масштабного праздника, компания Tcell организовала празднование Китайского Нового Года для представителей китайских компаний, работающих в Таджикистане и являющихся корпоративными клиентами Tcell.

Китайский Новый Год – самый главный, масштабный и долгий праздник – его празднуют целых 14 дней! Сами китайцы называют Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника насчитывает более 4000 лет. На праздник собираются всей семьей, наряжают дома в украшения красного цвета – фонарики и ленточки. В канун Китайского Нового Года принято взрывать много петард и фейерверков – по традиционным поверьям, это отпугивает злых духов и приветствует радостный Новый Год.

Празднование Китайского Нового года стало важной частью культурного календаря Таджикистана, благодаря китайской общине, проживающей и работающей в Таджикистане.

Празднование Китайского Нового Года для компании Tcell стало доброй традицией: компания проводит праздник для корпоративных клиентов уже несколько лет.

Китайский Новый Год – это прекрасное время, чтобы проникнуться китайской культурой. На празднике, организованном Tcell, китайские и таджикские традиции тесно переплелись – здесь можно было увидеть традиционный Танец Дракона и попробовать себя в каллиграфии, и полюбоваться национальными таджикскими видами искусства – танцами и музыкой.

«Для нас, как компании Tcell, очень важны такие встречи с бизнес-сообществом. Наряду со значительным вкладом в нашу экономику, китайская община в Таджикистане также обогатила жизнь всех людей нашей страны, благодаря привнесению в нашу культуру китайского искусства, кухни и традиций. Такие праздники демонстрируют, насколько разнообразные культуры развиваются и интегрируются в Таджикистане сегодня», говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Компания Tcell предоставляет удобные и взаимовыгодные услуги связи для своих корпоративных клиентов. Каждый клиент получает в компании особый, индивидуальный подход, который адаптируется специально для его бизнес-решений. Индивидуальный подход к клиентам обеспечивается компанией на многих уровнях: от адаптаций бизнес-решений под потребности клиента, до выбора приоритетного языка общения. На праздновании Китайского Нового Года, была проведена презентация о продуктах и услугах компании Tcell полностью на китайском языке.

Такой индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту обеспечивает надежное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и доверии.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.