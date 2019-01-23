21-22 января в Душанбе прошел региональный тренинг на тему борьбы с торговлей людьми и онлайн рекрутинга в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

На тренинге были представлены предварительные результаты исследования, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ) на эту тему.

На тренинг собрались представители организаций гражданского общества, задействованных в борьбе с торговлей людьми в трех странах.

В ходе тренинга они ознакомились с исследованием МОМ, повысили уровень осведомленности относительно того, как торговцы людьми осуществляют онлайн вербовку жертв, улучшили знания о новых информационно-технологических инструментах, применяемых для профилактики вербовки и оказания помощи жертвам торговли людьми.

Инновационный тренинг был организован МОМ при финансовой поддержке Фонда развития МОМ и при партнерском участии Минтруда Таджикистана.

МОМ провела исследование о том, как торговцы людьми используют информационно-коммуникативные технологии с целью завлечения и вербовки жертв.

По данным экспертов организации, проникновение интернета в регионе растет, что может перевести торговлю людьми в онлайн пространство, ускорив, тем самым, динамику данного преступления и повысив анонимность для торговцев людьми.

Спикерами на тренинге выступали кандидат социологических наук Мая Русакова, представляющей Санкт-Петербургский государственный университет и общественную организацию «Спутник», Ильмира Маликова, директор по развитию и сотрудничеству со СМИ Фонда поддержки жертв (Москва) и Владлена Авдеева, сотрудница Региональной общественной организации «Спутник» (Санкт-Петербург).

«ИКТ является средством для воспроизводства традиционных механизмов вербовки, таких как размещение объявлений о работе на специальных сайтах или в группах социальных сетей, контакта с людьми, которые предлагают работу. С потенциальной жертвой могут связаться через социальные сети или мессенджеры, люди часто ищут работу или возможности для обучения онлайн и могут натолкнуться на мошеннические объявления, или через поиск развлечений, которые отцифровываются ускоренными темпами, к примеру веб-кам моделинг. В онлайн пространстве вербовщик имеет более широкий выбор поиска жертв, имеет более открытый и более анонимный доступ к жертве. ИКТ делают процесс вербовки более быстрым и безопасным для вербовщика. Мы намерены проинформировать людей об этих угрозах и как кто-то в реальной жизни может обмануть вас и завлечь в эксплуатацию, дав ложные обещания, то же самое может произойти через интернет», - говорит Русакова.

Представитель МОМ-Таджикистан Бахром Рахматджанов, добавил, что «ИКТ могут использоваться и для охвата больших слоев населения с целью повышения их осведомленности об угрозах торговли людьми.

«Интернет образованность может дать жертве или потенциальной жертве шанс спастись или вырваться из рабства, добраться до полиции, найти гуманитарные организации с целью получения реинтеграционной помощи. У нас есть примеры, когда граждане Таджикистана, нуждавшиеся в поддержке, использовали социальные сети, чтобы попросить о помощи, и они были спасены и возвращены на родину. Мы также обучаем членов организаций гражданского общества по вопросу использования ИКТ для выхода на жертв торговли людьми и оказания им помощи», - сказал он.

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