Военнослужащие погранслужбы Киргизии застрелили нарушителя, сообщает 24.Kg.
В местности Жайылган Манасского района Таласской области пограничники заметили троих граждан, которые незаконно перегоняли табун лошадей через границу с Казахстаном.
Пограничники попытались задержать нарушителей, но те стали угрожать им ножом. Выстрелы в воздух их не испугали. Тогда пограничники открыли огонь на поражение.
Двое нарушителей скрылись на территории Казахстана. Один получил ранение. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, однако он скончался.
Погранслужба проводит расследование законности применения оружия. Кроме того, начат розыск двух нарушителей, которым удалось убежать.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Китайский Новый Год с Tcell – ближе, чем когда-либо!
Как получить шенгенскую визу в Таджикистане?
Торговля людьми онлайн: в Душанбе обсудили вопросы онлайн-вербовки людей в трех странах ЦА
В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику
"Черная пантера", "Богемская рапсодия" и "Звезда родилась": объявлены номинанты на "Оскар-2019"
Проверка на ВИЧ в школах Таджикистана: «Чем раньше родители узнают о статусе ребенка, тем лучше»
Душанбинский аэропорт в 2018 году зафиксировал свыше 1,2 тыс. случаев задержки рейсов
Около 14 тыс. взрослых в Таджикистане остаются безграмотными
В узбекском Зарафшоне заработало бесплатное такси
Новый платежный сервис SpitamenPay: чем он полезен?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста