Международный аэропорт Душанбе (МАД) зафиксировал более 1,2 тысяч случаев задержки рейсов в прошлом году.

Основной причиной задержки рейсов называется несвоевременные вылеты воздушных судов с аэропортов вылета. В прошлом году, по данным МАД, зафиксировано 925 таких случаев.

Кроме того, 117 случаев задержки рейсов происходили в связи с вмешательством авиакомпаний (замена воздушного суда и экипажа, дополнительная регистрация и поручение представителя, изменение времени полета и др.), 49 – из-за неблагоприятных погодных условий, а 18 случаев связаны с введением режима.

В 2018 году столичный аэропорт обслужил более 1,3 млн. пассажиров. Общее количество отправленного и полученного груза и почты посредством грузового терминала МАД составляет свыше 2,5 тыс. тонн.

В настоящее время из Международного аэропорта Душанбе осуществляются полеты 13 авиакомпаниями, из которых 12 авиакомпании зарубежных стран и одна таджикская компания («Сомон Эйр»).

Национальный авиаперевозчик Таджикистана – «Таджик Эйр» - с начала этого года приостановил полеты по всем направлениям.

Воздушные суда со столичного аэропорта осуществляют полеты в 12 стран мира (Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Германия, Китай, Афганистан, Иран, Турция, Индия и ОАЭ).

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