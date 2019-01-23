Ноябрь 2017 года. В Душанбе состоялась акция по тестированию на ВИЧ. Организаторами акции выступили Фонд «СПИД Инфосвязь», Роспотребнадзор, ЮНЭЙДС при поддержке Минздрава РТ.

Начавшиеся проверки учащихся общеобразовательных учреждений на ВИЧ вызвали сомнения у родителей. Они опасаются огласки, а также не уверены в том, что анализы будут браться при соблюдении всех санитарных норм. Мама ребенка со статусом ВИЧ объясняет, почему сдать анализы – важно.

Обследование проводят ГУ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД в городах - Душанбе, Турсунзаде и Куляб с 15 января до 10 февраля. Его цель - выявить ВИЧ среди детей и подростков и их своевременный охват диспансерному надзору и качественное лечение.

Дилшод Сайбурхонов, заместитель директора центра уверяет, что только при согласии родителей анонимно и с соблюдением всех санитарных норм.

«Для каждого школьника закуплен пакет, в который входят перчатки, одноразовая игла, спиртовые салфетки и тест на ВИЧ. Для определения ВИЧ в организме необходимо взять кровь из пальца. Обследование проводят сотрудники центра, они знают все нормы и соблюдают их», - поясняет он.

«Мы живем точно такой же жизнью, как и все остальные»

По словам мамы ребенка со статусом ВИЧ, которая по понятным причинам не захотела называть своего имени, она не видит в этой инициативе ничего плохого.

- Чем раньше родители узнают о статусе своего ребенка, тем лучше – если ребенок начинает вовремя принимать терапию, то всё будет в порядке, если нет, то это опасно, - объясняет она, но добавляет, что самое главное, чтобы результаты положительных анализов не афишировались.

- Но если эти тесты будут проводить сотрудники центра (Республиканский центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД, - ред.), то они знают, как правильно себя вести, они не навредят, - говорит она.

Ее 10-летний сын знает о своем статусе; она говорит с ним об этом с самого детства – объясняет, что нужно быть аккуратным при обращении с собственной кровью, если, например, упал, разбил коленки, у ребенка всегда есть салфетки и он никому не позволяет дотрагиваться до своих ран.

- Обо всех необходимых мерах предосторожности мне рассказали специалисты, объяснили, как правильно говорить с ребенком на эти темы, и мы справились, мы живем точно такой же жизнью, как и все остальные. Например, недавно ребенок сказал, что хочет заниматься спортом и врачи не увидели в этом никакой опасности, - продолжает она.

Женщина рассказывает, что узнала о статусе своего сына, когда ему было всего несколько месяцев.

- Я инфицировалась от мужа-мигранта, он заразился в России, но ничего мне не сказал, от меня вирус передался моему ребенку, о том, что у него ВИЧ я узнала, когда сыну было всего четыре месяца, с самого начала мы стали принимать терапию, - вспоминает наша собеседница.

Свой статус мать и сын вынуждены скрывать только из-за того, что в нашем обществе до сих пор существует дискриминация в отношении людей со статусом ВИЧ, например, ей известны случаи, когда даже врачи отказывались принимать таких пациентов.

- Хотя, разница между нами и людьми, у которых нет статуса ВИЧ, заключается лишь в том, что мы принимаем терапию, а они нет. Но это, возможно, только если вовремя узнать о своём статусе, поэтому я и не против инициативы Минздрава, лишь бы, положительные результаты не афишировались, - говорит она.

Фото Общество Красного Полумесяца Таджикистана

На вопрос о том, будет ли она давать согласие на то, чтобы тест на вирус прошел её сын, она говорит, что не видит в этом необходимости, потому что ребенок и так находится под постоянным наблюдением у врачей, они даже знают его в лицо.

Азамджон Мусоев, бывший главный санитарный врач республики:

- По вопросу массовой проверки школьников на ВИЧ могу сказать, что подобные мероприятия в настоящее время проводить в учебных заведениях не следует по двум причинам.

Во-первых, где гарантия, что процесс сбора анализов будет проходить с соблюдением санитарных норм во всех учебных заведениях?

Во-вторых, наше общество еще не готово к тому, чтобы с пониманием относиться к людям, зараженным ВИЧ. Представьте, что у школьника анализы на ВИЧ дали положительный результат и об этом узнали одноклассники. Он будет изгоем в коллективе. Это будет сильным психологическим ударом для ребенка.

Фариштамох Гулова, и.о. директора общественной организации «Молодежный взгляд»:

- Действительно, сейчас проблема роста количества людей, зараженных ВИЧ-инфекцией в нашей стране очень актуальна. Однако, как показывают исследования, среди детей больных ВИЧ очень мало, так, например, в прошлом году по республике было зарегистрировано всего 15 новорожденных, зараженных этой опасной болезнью от своих матерей.

Но если власти все-таки решились на массовые сборы тест-анализов на ВИЧ, данное мероприятие должно быть не только добровольным, но и проходить анонимно. Медсотрудники, непосредственно занимающиеся тестированием, учителя, должны быть предупреждены об уголовной ответственности за раскрытие статуса.

Думаю, было бы правильным вместо сбора анализов проводить работу по информированию учеников об этой болезни, особенно среди старшеклассников.

К сожалению, ни в школе, ни дома рассказывать детям о причинах и последствиях ВИЧ не принято. И это не правильно. Последствия – значительная часть ВИЧ-инфицированных в возрасте от 18 до 29 лет, многие из которых не соблюдали элементарные меры безопасности. Вот о чем нужно думать в первую очередь.

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