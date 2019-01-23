Специалисты Спитамен Банка разработали свои собственные инструменты безналичных расчетов SpitamenPay. Рассказываем, как они работают.

Что это такое?

SpitamenPay - сервис, который позволяет управлять своим банковским счётом держателям пластиковых карт не только Спитамен Банка, но и других кредитных организаций страны.

Сервисом можно пользоваться с любого мобильного устройства с выходом в интернет и даже без него, а также использовать на своем персональном компьютере.

SpitamenPay включает в себя полный комплекс предоставляемых финансовых услуг, благодаря которым вы в любое время можете:

- узнавать об остатках на ваших счетах,

- отслеживать движение средств,

- переводить деньги со счета на счет,

- переводить деньги с карты на карту почти всех платежных систем (VISA, MasterCard, UnionPay, МИР, Корти Милли),

- совершать международные платежи,

- погашать кредиты в других банках,

- пополнять электронные кошельки.

Кроме того, можно производить оплату за коммунальные услуги, услуги мобильного оператора, отраслевых магазинов, социальных сетей, игр и многих других. Всего доступно более 100 наименований услуг, перечень которых динамично растет с каждым днем.

Но еще одна из новых возможностей SpitamenPay – это получить свой денежный перевод из системы переводов (Золотая Корона, Contact, Western Union и т.д.) на свою банковскую карту.

Как подключиться к SpitamenPay?

К данному сервису вы можете подключиться тремя способами после прохождения стандартной регистрации.

1. В режиме Offline (без интернета), достаточно набрать команду *6565# на своем мобильном телефоне и вам откроется меню сервиса SpitamenPay.

2. Загрузить мобильное приложение SpitamenPay из GooglePlay (для Андроида) или AppStore (для iOS, которое будет доступно в феврале).

3. На компьютере через сайт банка или перейти прямо по ссылке www.spitamenpay.tj

В чем главное преимущество?

Многорежимность. Спитамен Банк является единственным банком, который разработал и запустил USSD-банкинг. Это позволило платежному сервису SpitamenPay работать даже при отсутствии интернета. При отсутствии сети, в работу включается USSD-банкинг, и желаемую информацию или услугу вы получите, набрав соответствующую команду *6565# на своем мобильном телефоне.

Мобильное приложение SpitamenPay без сети работать не может, однако все остальные преимущества у мобильного приложения и платежного сервиса одинаковы. Например, к обеим платформам можно привязать карты «Visa», «UnionPay» и, конечно же, все карты «Корти Миллӣ» независимо каким банком эмитированы карты.

Пользоваться новым платёжным сервисом SpitamenPay можно без специальной регистрации. Необходимо просто зайти на сайт www.spitamenpay.tj или скачать приложение в GooglePlay и одноразово использовать SpitamenPay, ввести номер телефона, этот номер телефона и будет вашим логином, а пароль поступит на него, и данные пластиковой карты.

За использование сервиса USSD-банкинг и мобильного приложения SpitamenPay оплата не взимается, они совершенно бесплатны. Более того, пользователям услуг предоставляются дополнительные бонусы.

Например, если вы произвели оплату услуг мобильной связи МегаФон Таджикистан на сумму 11 сомони, вам начисляются 50 мегабайт в качестве бонуса, за 21 сомони вы получите 100 мегабайт и так далее.

Безопасность услуг гарантирована

С этой точки зрения платёжный сервис (USSD-банкинг) и мобильное приложение SpitamenPay прошли все сертифицированные тесты международных платёжных систем, членом которых является Спитамен Банк. В случае попыток взлома вашего аккаунта в SpitamenPay или неправильного ввода уникального пароля мошенниками, доступ к счёту и другим данным моментально будут заблокированы банком.

Если вы забыли свой пароль, то в режиме онлайн вы сможете восстановить свои данные, или выйти на связь со своим банком и решить технические проблемы.