Юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу во втором туре международного турнира «Кубок развития-2019», который проходит в Минске, сыграла вничью со сверстниками из Бельгии – 1:1. В составе таджикской сборной гол на свой счет записал Ислом Зоиров, который отличился на 13-й минуте, сообщает официальный сайт ФФТ.

Встречу против Бельгии сборная Таджикистана доигрывала вдесятером – в самом начале второго тайма вторую желтую карточку получил Амадони Камолов, который теперь пропустит следующий матч против сборной Финляндии (24 января).

В первом туре данного турнира таджикские футболисты крупно (0:5) уступили команде Беларуси.

Согласно регламенту турнира, по итогам группового этапа первые места трех квартетов, а также лучшая команда, занявшая второе место в группе, разыграют трофей. Две оставшиеся сборные, занявшие вторые места, разыграют 5-8 итоговые позиции с двумя лучшими командами из тех, которые завершат групповой этап на третьей строчке. Наконец, дружины, показавшие худший результат в квартетах, и третья сборная с наихудшим показателем поборются за 9-12 места.

Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.

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