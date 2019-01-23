Общий объем международных резервов Национального банка Таджикистана на начало последнего квартала прошлого года снизился почти на 5% по сравнению с этим же периодом 2017 года. Об этом говорится в Прогнозе денежно-кредитной политики страны на 2019 год и среднесрочный период.

Уменьшение объема золотовалютных резервов объясняется снижением цены на золото.

Отмечается, что в начале октября прошлого года международные резервы снизились до 4,7 месяцев покрытия импорта с 5,5 месяцев на тот же период 2017 года.

Власти Таджикистана в последние годы воздерживаются от обнародования размера золотовалютного запаса.

Если же исходить из того, что среднемесячный импорт Таджикистана за 9 месяцев 2018 года составил $257 млн., то можно предположить, что на начало октября прошлого года международные резервы НБТ составили около $1 млрд. 210 млн.

В Прогнозе отмечается, что политика управления золотовалютными резервами НБТ нацелена на минимизацию рисков и увеличение объема их доходности.

«Для эффективного управления и сохранения соответствующего уровня международных резервов, направленных на обеспечение финансовой и экономической стабильности, проводятся операции по покупке драгоценных металлов на внутренних рынках в национальной валюте», - говорится в документе.

В нем отмечается, что диверсификация международных резервов и их размещение осуществляется с учетом оценки валютных рисков и изменения цены драгметаллов.

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