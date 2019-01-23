В городах Душанбе, Турсунзаде и Куляб школьников начали проверять на ВИЧ. Это делается для преждевременного выявления ВИЧ-инфекции среди школьников в городах зоны риска, сообщили «АП» в ГУ Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД.

«Обcледование проводится с 15 января до 10 февраля. Цель данного обследование - выявить ВИЧ среди детей и подростков. Их своевременный охват диспансерному надзору и качественное лечение», - сообщил «АП» Дилшод Сайбурхонов, заместитель директора центра.

Он отметил, что обследование проводится в соответствии с протокольным поручением №4, принятым на заседании правительства Таджикистана от 27 апреля 2018 года - «Об обследовании учащихся общеобразовательных учреждений и военных служащих».

Подписан соответствующий приказ со стороны Министерства здравоохранения и социальной защиты и Министерства образования и науки.

«Обследование финансируется за счёт правительства, а сотрудники центра работают на бесплатной основе», - сообщил Сайбурхонов.

«В соответствии с планом, в рамках этого мероприятия 118 719 учащихся с 1 по 11 классы, в том числе, 20 845 учеников города Куляба, 32 306 учеников Турсунзаде и 68 406 учеников столицы будут обследованы на наличие ВИЧ», говорится в приказе министра здравоохранения и социальной защиты.

При индивидуальной сдаче экспресс-теста на ВИЧ в поликлиниках Душанбе стоит 21-25 сомони.

Только по согласию родителей!

По словам замдиректора центра, экспресс-тесты на ВИЧ проводятся на территории школ в присутствие классного руководителя, представителей Минобрнауки и здравоохранения. Он отметил, что тест проводится исключительно по согласию родителей, также родители могут присутствовать во время сбора анализа.

«Есть форма согласия родителей – приложение к приказу министра здравоохранения и социальной защиты. Форму должны подписать родители и только потом мы проводим тест. Если родители несогласны, должны написать отказ в форме», - сообщил Дилшод Сайбурхонов.

Анонимность гарантируется

Тем временем родители в социальных сетях бурно обсуждают тему обследование на ВИЧ и сомневаются – насколько целесообразно брать такие анализы в школах, они не уверены в стерильности и соблюдении норм сбора крови.

Однако, по словам Дилшода Сайбурхонова, обследование хоть и проводится в школьных условиях, здесь будут соблюдены все санитарные нормы.

«Для каждого школьника закуплен пакет, в который входят перчатки, одноразовая игла, спиртовые салфетки и тест на ВИЧ. Для определения ВИЧ в организме необходимо взять кровь из пальца. Обследование проводят сотрудники центра, они знают все нормы и соблюдают их», - поясняет он.

По словам Дилшода Сайбурхонова, анонимность результатов гарантируется.

«О результатах не говорят в школах и самим школьникам. Собранные тесты анализируют 10 экспертов в центре, и это займёт в среднем три дня. Мы связываемся только с теми родителями, у чьих детей обнаруживаем вирус. Мы приглашаем их в центр, сообщаем об этом. При их согласии берём дополнительные анализы. Если результаты положительные, проводим консультацию и далее будем работать с ними», - заключил специалист.

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