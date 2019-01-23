Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оказала финансовую поддержку в публикации второго издания Красной книги флоры и фауны Таджикистана. Издание содержит 267 видов растений и 222 вида животных.

Это инициатива была осуществлена по запросу Комитета по охране окружающей среды Таджикистана. Две тысячи экземпляров книги были опубликованы и распределены в комитете и среди других ключевых партнерских организаций.

Книга содержит различные виды редких растений и животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. В ней подробно описываются их характеры, места обитания и состояние защиты окружающей среды, а также уровень угрозы.

“Красная книга флоры и фауны имеет огромную важность, потому что она предоставляет информацию, которая помогает в составлении приоритетов защиты на местном и глобальном уровнях. Она обеспечивает подлинное сотрудничество между организациями, занимающимися вопросами охраны окружающей среды”, - сказал Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Таджикистане.

По мнению экспертов, мир теряет разнообразия видов с тревожной скоростью. Неустойчивые методы в растениеводстве, рыболовстве и животноводстве негативно влияют на здоровье биоразнообразия и экосистем. Заметно снижается разнообразие растений, используемых для сельскохозяйственного производства: например из 200 видов растений, пригодных для производства продуктов питания, девять производят 66% нашей пищи.

“В общем, образование для сельского населения, проживающего вблизи местности богатых с точки зрения биологического разнообразия невероятно важно для сохранения жизни растений и животных, - продолжил Гучгельдыев. - Мы планируем больше сотрудничать с правительством по сохранению и продвижению национальных и генетических ресурсов, поддерживая их доступ к местным фермерам для устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата”.

Таджикистан представляет одну из самых очаровательных и горных стран Центральной Азии и сохраняет большое разнообразие и эндемизм флоры и фауны. Недостаточное знание и информация могут препятствовать сложному восприятию вопросов сохранения. В этой связи Красная книга флоры и фауны Таджикистана будет способствовать планированию и успешной реализации мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

ФАО имеет долгую историю поддержки сохранения и устойчивого биологического разнообразия. В Таджикистане ФАО продвигает практику сохранения почв и ресурсосбережения для устойчивого сельскохозяйственного производства. Он выступает за диверсификацию производства для защиты почвы и улучшения агробиоразнообразия.

“Комитет по охране окружающей среды тесно сотрудничает с ФАО в рамках реализации проектов по защите окружающей среды, экологии, адаптации к изменению климата, управлению водными ресурсами и др.”, - сказал Музаффар Салимов, руководитель департамента международных отношений Комитета.

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