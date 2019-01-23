Азиатский банк развития выделяет безвозмездную помощь для проведения подготовительных работ по проекту улучшения объездной дороги Обигарм – Нуробод.

Грант технической помощи в размере $1 млн предоставляется для разработки дизайна и технико-экономического обоснования, а также тендерных документов по проекту улучшения этой дороги.

«Данный дорожный проект является стратегическим приоритетом для правительства Таджикистана, как в национальном, так и в региональном плане. Данная дорога является частью важного международного коридора, она также обеспечивает доступ к экономическим возможностям и социальным услугам для 17 населенных пунктов», - отмечает постпред АБР в Таджикистане Прадип Сривастава.

Предварительная общая стоимость предлагаемого проекта составляет около $350 млн. Проект включает строительство около 75 км двухполосной дороги, нескольких мостов и туннелей.

В сообщении говорится, что правительство Таджикистана на прошлой неделе в Душанбе провело круглый стол для получения финансовой поддержки партнеров по развитию для реализации данного проекта.

Отметим, что данная дорога соединит Обигарм с Нурабадом в объезд Рогунского водохранилища. Старый участок дороги по мере заполнения Рогунского резервуара останется под водой.

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