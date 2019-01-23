В Таджикистане сегодня утром произошли сильные подземные толчки. Резкое землетрясение было зафиксировано на территории республики в 9:33 по местному времени.

Как сообщили «АП» в Геофизической службе Академии наук Таджикистана, эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах восточнее столицы страны - Душанбе, в стороне города Вахдат.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе - 3-4 балла.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Опасная стихия

За последние 20 лет - с 1997 по 2018 годы - в Таджикистане в среднем в год регистрировалось по 23 стихийных бедствия, связанных с землетрясениями, и по два погибших в год.

Согласно карте сейсмического районирования, в различных районах Таджикистана возможны землетрясения интенсивностью от 7 (очень сильные) до 9 (разрушительные) баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (МСК-64).

Такие цифры были приведены в принятой 29 декабря 2018 года правительством Таджикистана Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы.

В ней отмечалось, что "воздействие потенциального сильного землетрясения в одном из крупных населенных пунктов Таджикистана может привести к значительному числу погибших и пострадавших, а также к колоссальному экономическому ущербу".

По официальным данным, общий ущерб в результате стихийных бедствий, произошедших за 1997-2018 годы (согласно среднегодовому валютному курсу, но без учета инфляции) превысил $589 млн.

На долю селей приходится самый большой финансовый ущерб - в среднем около $15 млн.

Вторым наиболее значительным источником финансовых потерь являются засухи ($5,4 млн): в основном из-за засухи, случившейся в 2000-2001 годах.

На третьем месте по объему финансового ущерба идут землетрясения ($3,3 млн).

Готов ли Душанбе к сильному землетрясению?

Согласно карте сейсмического районирования Таджикистана, разработанной ещё в советское время, 56,5% территории республики составляет 9-балльная зона, 27,3% – 8-балльная и 16,2% – 7-балльная зона.

Город Душанбе попадает в 9-балльную зону. Тем не менее, никто не может гарантировать, что сила землетрясений в Душанбе не превысит 9 баллов, ибо это статистически установленная величина. Об этом нам ранее сообщила Нарима Оспанова, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ.

На этой карте указаны возможные степени разрушений в разных районах столицы при землетрясении подобному Каратагскому (1907 год) (магнитуда = 8) в зависимости от грунта и интенсивности застройки. Карта 2009 года.

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