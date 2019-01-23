Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) по футболу стала победителем международного турнира «Четырёх наций», который завершился 21 января в Дохе.

В турнире, который проходил с 15 по 21 января, приняли участие олимпийские сборные четырех стран – Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта.

В заключительном туре таджикская сборная, владея огромным преимуществом на протяжении всего матча, не смогла добиться победы. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый нападающим сборной Кувейта Абдул Мохсеном Аль-Аджми, который отличился на 25-й минуте, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.

В другом поединке третьего тура сборная Ирана обыграла хозяев соревнований команду Катара со счетом 2:1.

Таким образом, олимпийская сборная Таджикистана, набрав шесть очков из девяти возможных, стала победителем международного турнира «Четырёх наций» в Дохе.

В первых двух турах наша команда обыграла сборные Ирана (2:1) и Катара (1:0).

Второе место заняла сборная Ирана (6 очков), третье – команда Катара (3 очка), а четвертое – футболисты Кувейта (3 очка).

Участие на турнире в Катаре стало одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте.

В отборочном турнире азиатского первенства наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.