Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января в ходе итогового заседания правительства страны попросил покинуть зал заседаний главу авиакомпании «Таджик Эйр» и руководителя «Амонатбанка», об этом «АП» сообщил информированный источник в правительстве страны.

Эмомали Рахмон, заслушав отчеты главы Государственного сберегательного банка «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и руководителя национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимова, подверг их работу жесткой критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.

Пресс-служба президента РТ 1 /7

Между тем, пресс-служба президента Таджикистана в распространенной информации об итоговом заседании правительства кратко сообщила, что на заседании был заслушан отчет руководителей «Амонатбанка» и «Таджик Эйр». Однако о резкой критике со стороны президента в отношении Хакимзода и Рахимова в сообщении не указывалось.

Указы президента об освобождении от своих должностей Рухулло Хакимзода и Хайрулло Рахимова пока не опубликованы. Но, вероятно, что глава «Амонатбанка» и директор авиакомпании «Таджик Эйр» все же будут уволены.

Хакимзода Рухулло Абдугани был назначен главой ГСБ «Амонатбанка» 13 мая 2015 года указом президента. До этого назначения он являлся первым заместителем главы этого банка.

Хайрулло Рахимов был назначен генеральным директором ОАО «Таджик Эйр» 27 января 2016 года.

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