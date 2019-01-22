В гостинице «Хилтон Душанбе» прошел первый форум «Развиваем страну» в рамках компонента «Менторинг для женщин-предпринимателей», организованный компанией «Идея».

Финансовую поддержку форуму оказал Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР в рамках программы «Женщины в бизнесе».

Обмен опытом

На форум собрались представители малого и среднего бизнеса из числа женщин и партнерские организации, работающие с женщинами-предпринимателями из регионов страны.

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Как отметили на открытии форума организаторы мероприятия, его основная цель – показать промежуточные результаты проекта «Менторинг для женщин-предпринимателей» путем демонстрации лучших практик, когда 11 бизнес-вумен смогли получить консультативную поддержку от менторов, по существу, таких же предпринимателей, но более опытных в бизнесе, чем они.

Глава представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова отметила, что данная программа направлена на поддержку женщин-предпринимателей, расширение доступа к финансированию и консультированию предприятий, возглавляемых женщинами.

«Программа «Женщины в бизнесе» помогает выявлять предпринимательский потенциал женщин Таджикистана, развивать их деятельность», - отметила Рустамова.

Айтен Рустамова Asia-Plus

Среди женщин-предпринимателей – получателей грантовой поддержки, были успешные леди и те, кто не верил в свой потенциал.

Помочь добиться результата

К примеру, успешная на первый взгляд, дизайнер одежды Нафиса Имранова, имеющая собственный бренд «Zhiwj», призналась во время презентации, что выставляя неоднократно свои коллекции в Европе, Канаде и России, не знала, как дальше развивать свой бизнес.

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Как рассказала ее ментор (наставник) бизнес-коуч Фируза Мирзоева, ее задачей было помочь Нафисе, как бизнес-вумен выйти на финансово-устойчивый результат, чтобы она смогла успешно вести свою работу.

«Теперь Нафиса Имранова сотрудничает с двумя магазинами одежды, в которых продает свои коллекции, в ее дальнейших планах – открыть свой шоурум и учебный центр», - рассказала Мирзоева.

Участницы форума самые разные. Например, Умеда Садриддинова, основатель кафе «Чатр» и ее ментор Дилором Кувватова, руководитель рекламного агентства «NextView Consulting», имеют различный опыт работы.

«Я всего 6 лет на рынке, а Умеда - 12 лет, я все думала, чему я могу научить уже опытную в бизнесе предпринимательницу? - призналась Дилором. - Уникальность моей подопечной и ее «конек» - социальное предпринимательство, работницы ее кафе – женщины из группы риска. За 5 лет профессиональную подготовку в части кулинарии, а также кройки и шитья прошли 600 человек – в основном, женщин, которые подвергались насилию».

Умеда Садриддинова со своей наставницей Дилором Кувватовой Asia-Plus

Благодаря консультированию Дилором, Умеда научилась нетворкингу – установлению деловых связей. Она смогла расширить свои услуги и теперь занимается также кейтерингом.

"Первым заказом стал «кейтеринг для Жириновского» во время поездки главы ЛДПР в Таджикистан. И после этого – началось! К нам обратились из посольства Великобритании, затем - Франции, - рассказала Умеда Садриддинова, - На этом мы не останавливаемся и развиваем отношения".

Модные сантехники, пожарные и слесари

На форуме было продемонстрировано много интересных проектов. Самым запоминающимся стал момент, когда, чтобы показать результат проекта гендиректора УГП «Гулдастон» Шахло Ватановой, на подиум вышли модели-мужчины, продемонстрировавшие публике спецодежду.

Шахло Ватанова Asia-Plus 1 /8

«Благодаря менторской поддержке Рахмата Хаккулова, директора «ISD Косталтинг», который занимается управленческим консалтингом, я смогла поменять направление своей деятельности. Было трудно, но я решилась. Раньше мы шили национальную одежду для женщин, а теперь я занимаюсь совсем другим – обеспечиваем спецодеждой от сантехников до электриков, от дорожников до пожарных», - рассказала Ватанова, выразив готовность сотрудничать со всеми государственными и частными предприятиями страны.

Фируза Насырова Asia-Plus

«Форум еще раз показал богатый потенциал представителей малого и среднего бизнеса, особенно женщин, которые не боятся трудностей и идут вперед. Процветание женского предпринимательства в Таджикистане может стать двигателем прогресса и роста экономики. Чем больше успешных компаний, тем больше новых рабочих мест и счастливых семей. Инвестиции в развитие - это залог процветания страны. Развивайте страну!», - отметила Фируза Насырова, руководитель проектов компании «Идея», подводя итоги форума.

В будущем планируется организовать и провести еще один такой форум по итогам всего проекта ЕБРР по поддержке женщин-предпринимателей в конце года.

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