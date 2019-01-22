Агентство США по глобальным медиа опубликовал доклад о финансировании центральноазиатских служб "Радио Свободы".
"Радио Свобода" (полное название — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США. Попечителем является Агентство США по глобальным медиа.
По состоянию на октябрь 2018 года, вещание ведётся на 26 языках на 23 страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, сообщает CA-NEWS.
В странах Центральной Азии функционируют казахская служба «Радио Азаттык», таджикская «Радио Озоди», кыргызская «Радио Азаттык», туркменская «Радио Азатлык» и узбекская служба «Радио Озодлик».
Таблица финансирования центральноазиатских служб Радио Свободы, выделяемых из бюджета США.
Помимо эфирного вещания, «Радио Свобода» также ведёт вещание через Интернет и создаёт телевизионные передачи. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, программный центр — в Праге (до 1995 года находился в Мюнхене), также имеются 17 региональных бюро.
По данным официального сайта Радио Свободы, в РСЕ/РС работают около 400 штатных журналистов и около 750 фрилансеров.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Ташкент нон кабоб»: узбекский фастфуд в таджикской столице
Кейтеринг для Жириновского и мода для таджикских сантехников и слесарей
Тракторист – профессия востребованная: и себя обеспечит, и соседям поможет
Дорога Душанбе-Худжанд расчищена, движение открыто не для всех
Рост экономики Китая замедлился до минимума за 28 лет
Вы бы смогли работать в редакции газеты «Asia-Plus»? (ТЕСТ)
В Таджикистане движимое имущество будут принимать в качестве залога при кредитовании
ВВП Таджикистана в 2018 году составил 68,8 млрд. сомони
Бюджет Таджикистана недополучил 420 млн. сомони за счет НДС и подоходного налога
Туркменистан заблокировал VPN и магазин Google Play
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста