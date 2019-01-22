В Таджикистане в фермерских хозяйствах насчитывается порядка 26 тысяч тракторов, но из них работают только две трети. Трактор в селе на вес золота, как и его обладатель.
Тракторист в аграрной стране – профессия востребованная. Аслонджон Файзуллоев из Вахдатского района уже за 20 лет за рулем своего «железного коня», пошел по стопам своего отца, который тоже был трактористом. Наличие сельскохозяйственной машины в семье «спасает» мужчин от необходимости уезжать на заработки.
У Аслонджона Файзуллоева своего дехканское хозяйство на 6 гектаров. Он в основном сеет зерновые, и практически круглый год на полях: себе вскопать нужно, и соседям помочь надо. Соседям помогает практически бесплатно, главное обеспечить его топливом.
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