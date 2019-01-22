Международная финансовая корпорация (IFC) приветствует проведение в Таджикистане законодательной реформы в области кредитования на базе движимого имущества.

Принятый закон «О залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств» и дополняющие его нормативно-правовые акты позволят теперь малым и средним предприятиям страны предоставить банкам в качества залогового обеспечения движимое имущество, наряду с недвижимым имуществом.

С принятием этого законодательства создается благоприятная среда, в которой малые и средние предприниматели получают альтернативную опцию в виде движимых активов, включающих в себя, к примеру, оборудование, дебиторскую задолженность, товарно-складские или даже интеллектуальную собственность, отметили в представительстве IFC.

Традиционно кредитные организации предпочитали принимать недвижимые активы (землю, здания и т.д.) в качестве обеспечения по кредитным обязательствам, что создавало ряд препятствий для МСП из-за ограниченности такого рода капитала в активе предприятий.

«Движимые активы отличаются своей высокой ликвидностью и доступностью. Тем более что, по данным Всемирного банка, в развивающихся странах доля движимого имущества в капитале предприятий доминирует, и составляет примерно 78%, тогда как доля недвижимого имущества в корпоративных активах соответствует всего лишь 22%», - сказали «АП» в представительстве корпорации.

Таким образом, отметили в IFC, проведенная реформа выгодна малым и средним предпринимателям, для подавляющего большинства которых движимое имущество является наиболее приемлемым и предпочтительным видом обеспечения при заключении кредитных сделок.

Данная реформа, считают специалисты корпорации, способна также коренным образом повлиять на развитие банковской системы страны.

Напомним, 2 января этого года президент Эмомали Рахмон подписал два усовершенствованных закона и несколько законов о внесении изменений и дополнений в действующие законы, которые ранее были приняты парламентом страны.

В их числе, Закон Республики Таджикистан «О залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств», направленный на регулирование нормативов, связанных с использованием движимого имущества в качестве залога, и порядок регистрации обеспеченных обязательств. В связи с этим были внесены соответствующие поправки в некоторые другие нормативные акты.

Новое законодательство было разработано совместно с проектом IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в Азербайджане и странах Центральной Азии, финансируемом Государственным Секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам.

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