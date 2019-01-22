Силовые структуры Таджикистана в категорической форме опровергают факт самоубийства солдата в Гиссаре.

Некоторые СМИ 20 января распространили сообщение о том, что в воинской части под Гиссаром застрелился 19-летний солдат Исфандиёри Мирзохасан.

В сообщении отмечается, что погибший был уроженцем села Дарг Айнинского района Согдийской области и был призван в армию в апреле 2018 года.

«19 января он выстрелил себе в подбородок. По словам очевидцев, пуля прошла через всю голову. Солдат скончался по дороге в военный госпиталь в Душанбе, 20 января его похоронили в родном селе Дарг», - говорится в сообщении.

Между тем, пресс-секретарь Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, подполковник Мухаммад Улугходжаев заявил «АП», что под Гиссаром дислоцирована войсковая часть связи пограничников, но там «вообще не служил и не служит солдат под такой фамилией».

Минобороны Таджикистана также официально опровергло данное сообщение.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

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