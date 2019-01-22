Мэр столицы Рустам Эмомали поручил к юбилею республики - 30-й годовщине Дня независимости Таджикистана - обновить фасады всех высотных домов Душанбе. Об этом «АП» сообщили в администрации мэра Душанбе.

По поручению мэра, к сентябрю 2021 года должны быть обновлены фасады 2 тыс. 224 высотных домов города.

Кроме этого, мэр поручил к юбилейной дате возвести в городе 21 новую школу для 18,5 тыс. учащихся и 74 промышленных предприятия с 6 тыс. новых рабочих мест.

К 30-й годовщине независимости в Душанбе будут завершены строительство 133 новых высотных домов и ремонт 121 студенческого общежития.

Напомним, в преддверии сентябрьского саммита глав государств СНГ и октябрьского заседания Совета глав правительств ШОС фасады всех домов, расположенных вдоль протокольной трассы от столичного аэропорта до городской резиденции правительства Таджикистана, а также автомобильной дороги Душанбе-Турсунзаде были отремонтированы.

В администрации мэра Душанбе "АП" сообщили, что ни население, ни сам городской бюджет на это деньги не тратил.

«Фасады домов, по просьбе городских властей, реставрируются за счет строительных компаний, которые занимаются в Душанбе возведением высотных жилых домов», - сообщили в столичной мэрии.

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