В Таджикистане в 2018 году было произведено более 262 тыс. тонн мяса в живом весе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

Согласно отчету Минсельхоза, производство мяса увеличилось на более чем 13 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году постановлением правительства были утверждены рекомендуемые физиологические нормы потребления основных продуктов питания на душу населения, а норма мяса составляет 40,8 кг в год на каждого человека.

По информации таможенной службы за 11 месяцев 2018 года республика импортировала более 24 тыс. тонн мяса и мясопродуктов.

За указанный период также увеличилось поголовье крупного рогатого скота, достигшее около 2,4 млн. голов, что на 1,2% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Также увеличилось поголовье овец и коз, сегодня в республике насчитывается около 6 млн. малого рогатого скота.

Несмотря на увеличение производства мяса и поголовья крупного рогатого скота цены на мясо и мясные продукты остаются высокими. В настоящее время один килограмм мяса на столичных рынках стоит 40-42 сомони.

Основные составляющие в цене килограмма мяса – это корма и накладные расходы, которые сильно подорожали в последнее время, поэтому о снижении цен на мясо не может быть и речи, считают эксперты.

Напомним, что таджикским правительством осуществляется Программа по реформированию сельского хозяйства на 2012–2020 годы, целью которой является развитие продуктивного и рентабельного сельского хозяйства.

Задача данной Программы заключается в оказании поддержки отечественному производству на протяжении последующих 10 лет и достижении удовлетворения потребностей населения страны в мясе на 40%.

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