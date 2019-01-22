C 20 января по сегодняшний день автомобильная трасса, соединяющая Душанбе с Худжандом, остается закрытой, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компания IRS, обслуживающей автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

Дорога закрыта в связи со сходом снежных лавин, особенно с 62 по 73 км автодороги.

«На данном участке со вчерашнего дня сошли свыше 30 снежных лавин», - сообщили в пресс-службе.

Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника.

«Решение о временном запрете движения автотранспорта по данной автодороге принимает специальный штаб, в который входят представители компании IRS, министерства транспорта, МВД, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне», - отметили в пресс-службе.

Когда будет восстановлена движение автотранспорта на данному участку пока неизвестно.

По данным синоптиков, 21-22 января в большинстве горных районов республики ожидаются обильные снегопады и сход снежных лавин.

По данным КЧС страны, с начала месяца по сегодняшний день зарегистрировано 110 случаев схода снежных лавин. В связи с этим на дорогах республики затруднено движение автотранспорта.

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В этой связи, Комитет просит граждан и гостей республики воздержаться от поездок через горные и лавиноопасные участки.

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