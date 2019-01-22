Таджикистан занял четвертое место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в 2018 году. Об этом свидетельствует данные БелаПАНа.

Лидером по росту цен на постсоветском пространстве в 2018 году стал Узбекистан. По итогам прошлого года цены в Узбекистане увеличились на 14,3%. При этом Украина (9,8%) заняла второе, а Беларусь (5,6%) третье место.

Таджикистан занял четвертое место (5,4%). Ниже, чем в Таджикистане, инфляция была в Казахстане (5,3%), России (4,3%), Эстонии (3,4%), Латвии (2,6%), Литве (1,9%) и Армении (1,8).

В Грузии и Азербайджане одинаковые показатели – 1,5%. В Молдове 0,9% и в Кыргызстане – 0,5%.

Отмечается, что рейтинг подготовлен на основе анализа данных национальных органов статистики.

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