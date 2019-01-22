В Минске 20 января стартовал международный турнир «Кубок развития-2019», в котором принимает участие и юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу. В своем дебютном матче на турнире в группе «А» подопечные Зайниддина Рахимова уступили хозяевам – сборной Беларуси со счетом 0:5, сообщает официальный сайт ФФТ.
Во втором туре во вторник, 22 января, юношеская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Бельгии, которые на старте турнира переиграли команду Финляндии (1:0).
Согласно регламенту турнира, на групповом этапе команды сыграют по круговой системе в один круг. Затем первые места трех квартетов, а также лучшая команда, занявшая второе место в группе, разыграют трофей. Две оставшиеся сборные, занявшие вторые места, разыграют 5-8 итоговые позиции с двумя лучшими командами из тех, которые завершат групповой этап на третьей строчке. Наконец, дружины, показавшие худший результат в квартетах, и третья сборная с наихудшим показателем поборются за 9-12 места.
Традиционные зимние соревнования проходят в футбольном манеже и манеже Ассоциации Белорусской федерации футбола в Минске.
Для юношеской сборной Таджикистана (U-17) участие в «Кубке развития-2019» в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.
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Очказавр16 часов назад
Нормально всё. Играю хорошо. Просто не повезло.
Мехрубон18 часов назад
Тренеров колхозников надо менять !
Олим19 часов назад
Сто раз просили АП не писать про этих бездарей.
aliakbar21 час назад
Позор Вам. Не умеете играть !!!
Dilik21 час назад
Позор... шармандаги. Больше вообще таджикский футбол не буду смотреть.