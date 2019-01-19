Курбон Хакимзода, и.о главы Хатлонской области, провел первый выездной прием граждан в районе Кушониён.

Он принял жителей района в районной администрации. Главу области сопровождали руководители областных госучреждений, управлений, правоохранительных органов и СМИ.

К Хакимзода обратились 13 жителей района по разным вопросам, в том числе по земельным и социально-экономическим.

Глава области поручил соответствующим структурам решить проблемы обратившихся, и информировать его.

Также Курбон Хакимзода встретился с активистами района. На встрече были подведены итоги деятельности района в 2018 году.

В частности, новый руководитель области выразил беспокойство ходом подготовки земель к новому посевному сезону, невыполнением госпрограммы по развитию системы образования, несоответствующим статданным и подготовки района к 30-летию независимости страну.

В частности, Хакимзода выразил недовольство количеством объектов, которые должны быть построены к юбилею независимости.

«Вы сами активисты и должны показать инициативу по строительству объектов», отметил он и поручил увеличить количества юбилейных объектов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.