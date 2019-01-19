Курбон Хакимзода, и.о главы Хатлонской области, провел первый выездной прием граждан в районе Кушониён.
Он принял жителей района в районной администрации. Главу области сопровождали руководители областных госучреждений, управлений, правоохранительных органов и СМИ.
К Хакимзода обратились 13 жителей района по разным вопросам, в том числе по земельным и социально-экономическим.
Глава области поручил соответствующим структурам решить проблемы обратившихся, и информировать его.
Также Курбон Хакимзода встретился с активистами района. На встрече были подведены итоги деятельности района в 2018 году.
В частности, новый руководитель области выразил беспокойство ходом подготовки земель к новому посевному сезону, невыполнением госпрограммы по развитию системы образования, несоответствующим статданным и подготовки района к 30-летию независимости страну.
В частности, Хакимзода выразил недовольство количеством объектов, которые должны быть построены к юбилею независимости.
«Вы сами активисты и должны показать инициативу по строительству объектов», отметил он и поручил увеличить количества юбилейных объектов.
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