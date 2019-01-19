Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сравнил управление Казахстаном с руководством компанией. Своими размышлениями по этому поводу глава государства поделился, знакомясь с первой в стране системой «умный город» в Акколе (город в Акмолинской области с населением около 14 тысяч человек), передает Tengrinews.

«Задачу, которую я всегда видел, - управлять Казахстаном, как компанией или предприятием, из единого центра. Вот здесь концентрированное управление, и это преимущество сейчас все признают. Не демагогическая болтовня — кто, где, что будет делать, а вертикальное, конкретное, жесткое управление дает хороший результат в смысле экономики и вообще», - отметил Назарбаев.

Система, которую показали президенту, собирает и обрабатывает информацию о жизнедеятельности города, координируя работу различных служб. Благодаря ей можно наблюдать за изменениями погоды, загрязнением воздуха, температурой в домах, даже за тем, сколько человек посетило больницу, рассказал Назарбаеву руководитель компании - оператора проекта Tengri Lab Алимжан Есетов. Все данные поступают в ситуационный центр - объект с диспетчерским залом, видеостеной для мониторинга, системой видеоконференц-связи и call-центром.

Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах. А также благодаря единой системе удалось узнать, дети из каких районов города в конкретный период отсутствовали в школах в связи с заболеваемостью. Таким образом, перед городскими властями вставала полная картина того, что происходит, и становилось очевидно, какие действия нужно предпринять, чтобы снизить заболеваемость.

Всего, со слов Есетова, на реализацию проекта было потрачено около 2,5 млрд тенге ($6,6 млн).

Президент поинтересовался, сколько времени потребуется, чтобы такую же «умную» систему внедрить в Астане. Ему ответили, что примерно один год. Назарбаев в свою очередь заметил, что подобные проекты можно было бы реализовать и в других городах Казахстана.

Создание так называемых «умных» городов прописано в госпрограмме «Цифровой Казахстан», рассчитанной до 2050 года. В ходе нее планируется внедрить такие интеллектуальные системы в Астане, Алма-Ате, Караганде, Шымкенте и Актобе.

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