Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана обратилось в МИД республики, чтобы они помогли им установить связи с администрацией Facebook, сообщает Kun.uz.
Соответствующее письмо Мининфокома было направлено во внешнеполитическое ведомство Узбекистана в декабре 2018 года, сообщает источник агентства.
«Чтобы решить проблему работы социальной сети Facebook в Узбекистане, посольства Узбекистана за рубежом оказывают необходимую помощь»,- сказал источник.
В Узбекистане Facebook практически не работает с 4 сентября. Еще тогда спикер компании Facebook Джей Нанкарро (Jay Nancarrow) говорил о масштабных сбоях в социальной сети.
«Сегодня, 4 сентября, некоторые пользователи не смогли войти в свои аккаунты. Мы быстро изучили проблему и открыли доступ для многих пользователей. Все проблемы почти решены. Мы извиняемся за причиненные неудобства», - сказал он.
Он подчеркнул, что технические проблемы в Facebook наблюдались в течение 1,5 часа, то есть все проблемы решили в тот же день.
Для узбекистанцев социальная сеть стала недоступной и работает только после подключения к VPN.
Тогда еще в компании «Узбектелеком» заявили, что сеть передачи данных компании работает в штатном режиме, то есть они не имеют никакого отношения к работоспособности социальной сети.
Позже первый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров сообщил, что министерство работает над решением этого вопроса совместно с национальным оператором и другими ведомствами.
15 января 2019 года в Узбекистане начали работать сайты, которые ранее были доступны только через VPN. При этом в этот же день, вечером, все сайты опять перестали открываться.
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