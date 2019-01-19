Мэр Душанбе Рустам Эмомали принял решение как должны выглядеть столичные такси. Он поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси до 15 июня текущего года покрасить свои автомашины согласно этому дизайну.

Мы решили узнать, во сколько это обойдётся, кто будет перекрашивать машины и что будет с частными извозчиками.

Недавно мэр города Душанбе Рустам Эмомали подвел итоги объявленного в ноябре прошлого года открытого конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта единого внешнего вида столичных такси. Победителем конкурса стал Бадриддин Курбонов, старший преподаватель кафедры инженерного проектирования Таджикского технического университета им. Осими. Ему вручили денежную премию в размере 5 тыс. сомони.

Единый дизайн обойдётся от 2000 сомони

В соответствии с единым дизайном, верхняя часть такси должна быть окрашена в желтый цвет, нижняя часть автомобиля - в белый. На кузов должны быть нанесены цветографические схемы с шашечками и информация о перевозчике с номерами телефонов вызова такси и на задних дверях реклама.

По словам специалистов, на сегодняшний день нет необходимости красить автомобили, можно просто нанести наклейку или плёнку.

«Покрасить только одну часть автомобиля другим цветом, чуть сложнее. Обходится дорого, но качество лучше, чем плёнка и наклейка. И все же службы таксы предпочитают самоклеющиеся плёнки, так как менять их легче. У компании такси свои специалисты, которые наносят разные оракалы автомобилям», - говорят столичной автомастерской.

По его словам, покраска автомобилей, в зависимости от качества, может стоить от 3000 сомони и выше. Плёнка стоит от 2000 сомони.

По неофициальным данным, в Душанбе в пяти крупных компаниях официально работает около 1600 такси. Наряду с легальными таксует почти столько же «нелегалов».

В компании «Somon taxi» сообщили «АП», что получили распоряжение мэра и приступили к изменению дизайна своих автомобилей.

«Мы согласны с единым дизайном. Такси должно отличаться от других машин. Мы уже связывались с несколько полиграфическими компаниями, чтобы найти более качественные пленки по низким ценам», - говорит Сабур Шарифзода, директор компании «Somon taxi».

По его словам, водители, которые работают на компанию на своих автомобилях, будут оформлять дизайн автомобили за свой счет. Но, «мы договариваемся с полиграфическими компаниями оптом. Естественно, так получается дешевле. Поэтому нашим водителям со своими автомобилями тоже будет выгодно менять дизайн через нас, а не индивидуально», говорит он.

Конец частным извозчикам?

Пока службы такси приступили к изменению дизайна, частные извозчики ищут себе другую работу. По их словам, им крайне невыгодно менять дизайн за такие большие деньги.

- Думаю искать другую работу, так как я таксистом уже не могу зарабатывать на жизнь. Я таксую более 10 лет. Ввели лицензию, каждый год повышали ее стоимость и налоги. В последние два года служб такси стало много, и нам работы не хватает, – говорит столичный таксист Шохин Кодиров.

По его словам, службам такси легче сменить дизайн, так как в основном их автомобили белые и они обойдутся наклейками.

- У меня Opel синего цвета. Чтобы моя машина соответствовал единому дизайну, сначала я должен ее полностью перекрасить. Покраска стоит дорого и документы на машину придётся поменять. Это обойдется мне не менее 5 тысяч сомони. И ещё 2-3 тысячи на наклейку. В итоге я потрачу почти 10 тысяч, - говорит Кодиров.

Как сообщил другой таксист столицы, в последние годы частным извозчикам все тяжелее получить лицензию.

- Если твой автомобиль не стоит на учете службы такси, практически невозможно получить лицензию. Думаю, скоро вовсе запретят. Пора искать новую работу,- говорит таксист Сулаймон Холов.

По словам Сабура Шарифзода директора «Somon taxi», на рынке такси конкуренция действительно очень сильная.

- Конкуренция большая, жители стали предпочитать комфорт и надёжность. С официальными службами комфортно и надёжно, так как у всех стоят счётчики, и ты знаешь с каким автомобилем едешь. Все данные о поездке записываются и легко найти когда, какой автомобиль, куда подвёз клиента и кто был водителем. Поэтому частным извозчикам становится тяжелее,- говорит он.

…Из-за нехватки общественного транспорта и от того, что нет точного графика автобусов, троллейбусов и маршруток, такси в Душанбе является одним из востребованных видов транспорта.

Год назад в Душанбе были широко распространены так называемые «трехсомоновые» такси, которые перевозили за три сомони пассажиров по маршруту общественного транспорта. Но городские власти под предлогом упорядочения автомобильного движения в столице и устранения пробок запретили движение таких такси в городе.

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