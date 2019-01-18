Перспективы дальнейшего роста экономики Таджикистана омрачаются затянувшимся урегулированием банковского кризиса и долгожданным улучшением деловой среды. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

Авторы доклада отмечают, что пакет поправок к законодательству, регулирующему финансовый сектор, был принят в июне 2018 года и, как ожидается, это позволит усовершенствовать нормативную и надзорную базу.

«Тем не менее, - подчеркивают они, - все еще продолжает оставаться нерешенным вопрос, касающийся двух проблемных банков».

Отмечается, что в октябре прошлого года президент Эмомали Рахмон в рамках проведения Международного форума предпринимателей подверг критике банковскую систему страны за недоступность кредитов с низкой процентной ставкой для предпринимателей.

Также подчеркивается ограниченный доступ к снятию денег с депозитных счетов в неплатежеспособных банках, по которым все еще ожидается принятие решения со стороны правительства.

Аналитики Всемирного банка отмечают, что количество микрофинансовых организаций в стране за четыре года сократилось почти в два раза: с 120 единиц в 2014 году до 66 в 2018 году.

В докладе говорится, что, несмотря на ряд выдвинутых инициатив со стороны правительства по оздоровлению общего инвестиционного климата и улучшению деловой среды, имеются отставания по проведению структурных реформ на фоне глобальных тенденций.

Также отмечается, что риск подверженности страны долговому бремени, остается высоким в связи с ростом государственного долга и дальнейшим увеличением нагрузки на расходные статьи из-за необходимости поддержки строительства Рогунской ГЭС.

«Правительству страны необходимо будет ускорить темпы проведения реформ в сфере государственных финансов за счет повышения эффективности государственных расходов, качества собираемости налогов и содействия развитию динамичного частного сектора для обеспечения устойчивого экономического прогресса», - рекомендуют экономисты Всемирного банка.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.