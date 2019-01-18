17 января «МегаФон Таджикистан» и Федерация футбола Таджикистана заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Исполнительный директор компании Анатолий Изюмников и вице-президент ФФТ Дилшод Джураев.

Поддержка детского и юношеского футбола – давняя традиция для «МегаФона». С 2010 года оператор организует в Таджикистане чемпионат для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Таджикские ребята не раз показывали высокие результаты на международном финале, который проходит в российском городе Сочи. А в 2011 году команда из Худжанда стала чемпионом, завоевав главный приз – поездку в Лондон на тренировочную базу футбольного клуба «Арсенал».

В рамках своего крупнейшего благотворительного проекта «МегаФон Таджикистан» сотрудничает с различными государственными учреждениями и общественными организациями, в том числе Федерацией футбола Таджикистана. Новый меморандум позволит расширить совместную работу. В 2019 году поддержка будет оказываться не только детскому и юношескому футболу, но и Национальной сборной страны.

«Поддержка футбола в Таджикистане является важным аспектом социальной политики нашей компании. Согласно нашему договору мы намерены продолжить наше многолетнее плодотворное сотрудничество и надёжное партнёрство с Федерацией Футбола Таджикистана. Мы уже много лет помогаем развивать спорт, который становится для юных жителей Таджикистана настоящей путевкой в жизнь. Так, бывший участник нашего чемпионата Парвиз Алиев стал полузащитником молодежного состава клуба «Худжанд» и совсем недавно получил в Согдийской области награду «Лучшему молодому игроку года». Кроме того, спорт – это здоровье нации, это правильные ценности, которые помогают молодому поколению вырасти достойными гражданами своей страны. Поэтому мы и впредь будем поддерживать таджикский футбол», – подчеркнул Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников.

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