По меньшей мере 21 человек погиб и 68 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет, пишет Би-Би-си.
Инцидент произошел утром в четверг. Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.
Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.
Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских.
Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.
Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент "сумасшедшим терактом".
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Таджик Эйр» объявят банкротом?
Шахматы: в Индии Амонатов победил, но не стал первым
Таджикистанец задушил будущего зятя за неуместные шутки
Всемирный банк назвал главные вызовы на пути роста экономики Таджикистана
«МегаФон Таджикистан» поддержит развитие футбола в Таджикистане
В Узбекистане создадут Фонд прямых инвестиций и введут визу для инвесторов
Facebook удалил сотни пропагандистских страниц, связанных с агентством Sputnik
«В Бухаре поеду в Бухару»: что думают в Душанбе и Ташкенте об идее про новый календарь?
Таджикские производители переходят на новую систему менеджмента качества
97-летний супруг королевы Британии попал в ДТП
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста