Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию, передает Би-би-си.
Сообщается, что 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.
Букингемский дворец отмечает, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция.
Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.
Очевидцы также рассказали, что помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся, сообщает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.
Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи.
Также, как рассказал Уитчелл, двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.
Сам герцог был доставлен в Сандрингемский дворец, где его осмотрел врач, который подтвердил, что принц Филипп не получил никаких травм.
Королева и герцог Эдингбургский находятся в Сандрингемском дворце с Рождества. При это принц Филипп не стал принимать участия в традиционной рождественской службе.
Он отошел от дел и перестал выполнять церемониальные обязанности в августе 2017 года.
В апреле 2018 года герцог перенес операцию на бедре.
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