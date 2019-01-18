Огромная очередь выстроилась у Отдела въезда-выезда и оформления гражданства (ОВВиОГ) Самаркандской области. В самом густонаселенном регионе республики только в одном месте принимают документы на оформление биометрических загранпаспортов, сообщает Nuz.uz.

Ежедневно тут могут принимать документы только у 200 человек. Население Самаркандской области отличается своей необычной мобильностью. Потребность на загранпаспорта здесь слишком высока. Даже если за загранпаспортом обратится одна треть населения области, то это – 1 млн 200 тыс человек, с учетом того, что ежедневно принимают документы у 200 граждан и ОВВиОГ работает в течение года 300 дней (с минусом выходных и праздничных дней), то потребуется 20 лет для удовлетворения потребности самаркандцев на новый паспорт, отмечает издание.



Почему в самом густонаселенном регионе республики только в одном месте принимают документы на оформление биометрических загранпаспортов? Кому выгодно создание такого искусственного ажиотажа вокруг такого важного политического и социального мероприятия? - задаётся вопросом издание.

Оказывается, в Ташкенте с населением 2,5 млн человек пакет документов для оформления биометрических паспортов можно сдать в 12 точках города – 11 районных и городском управлении. А в Самаркандской области, где проживает 3,7 млн человек и некоторые районы находятся на расстоянии 100-150 км от областного центра, всего в одном месте принимают документы.

В паспортных столах в других городах Узбекистана наблюдается аналогичная ситуация.

По действующему биометрическому паспорту граждане с упразднёнными выездными визами могут свободно выезжать до истечения срока стикера выездной визы.

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан пока никак не прокомментировало ситуацию с ажиотажем и давками при получении загранпаспортов.

В настоящее время граждане Узбекистана могут беспрепятственно выезжать с действующим биометрическим паспортом в страны с безвизовым режимом, в том числе и в Россию.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.