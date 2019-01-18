Производственные предприятия Таджикистана обязуют внедрить систему менеджмента качества, которая соответствует международным стандартам.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим в ходе итогового заседания Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции поручил этому ведомству организовать с привлечением международных организаций разработку соответствующей системы.

Азим Иброхим отметил, что отраслевые структуры наряду с производителями являются ответственными за то, чтобы отечественная продукция соответствовала международным стандартам.

Первоочередным приоритетом в этом деле вице-премьер считает внедрение на предприятиях системы менеджмента качества, соответствующую международным стандартам.

Он считает, что разработка и внедрение такой системы на предприятиях страны способствует производству качественной и конкурентоспособной на внешнем рынке продукции.

Вице-премьер подчеркнул, что это позволит Таджикистану без каких-либо препятствий экспортировать фрукты, овощи и другую продукцию за рубеж.

Он отметил, что нынешнее отношение к делу не может обеспечивать национальные интересы на внешних рынках.

Вице-премьер поручил Агентству подготовить квалифицированных специалистов, расширить сотрудничество с экспортерами и устранить технические барьеры, препятствующие улучшению качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

Система менеджмента качества - это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, повышения конкурентоспособности предприятия на отечественном и мировом рынке, определяет конкурентоспособность любого предприятия.

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