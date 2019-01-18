В Ташкенте в одном из жилых домов Учтепинского района обрушились балконы всех квартир в одном пролёте пятиэтажного дома. Обрушение произошло с 5-го по 2-ой этажи, сообщила пресс-служба МВД республики.
Накануне, 17 января, в 18:40 часов в доме № 20 на 23-м квартале Учтепинского района произошло обрушение балконов 4-х квартир, расположенных друг над другом с 5-го по 2-й этажи.
Жертв и пострадавших нет. Основная причина обрушения – нарушение конструкции навесного балкона из-за утепления кирпичной кладкой, отмечается в сообщении.
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Гость4 часа назад
Конечно, расчетная нагрузка на балкон не более 400 кг/м2. И кирпичная кладка не вписывается в эти нормативы. Могли же пострадать люди. Ну теперь будут без балконов.