Взрыв в Магнитогорске разрушил десятки квартир и унес жизни 40 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, со ссылкой на газету террористов, пишет телеканал Дождь.

Телеграм-канал Directorate 4, освещающий активность террористов, публикует предположительно текст статьи, в которой говорится об ответственности ИГ за взрывы.

Согласно переводу канала, в тексте указывается, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в здании и привести ее в действие. Террористы объясняют свое молчание на эту тему в течение почти трех недель соображениями безопасности устроивших теракт, пишет канал.

Никаких подробностей о взрывах, кроме общеизвестных, в своей статье ИГ не приводит.

Заявление противоречит основной версии Следственного комитета России о взрыве газа.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушилась часть здания, погибли 39 человек.

Правоохранительные органы назвали версию взрыва бытового газа приоритетной. 1 января на той же улице, где находился обрушившийся дом, взорвалась «Газель». В МВД причиной взрыва назвали «неисправность газового оборудования».

Источники Znak.com и издания «74.ru» говорили, что взрыв в доме мог быть терактом, а взрыв микроавтобуса связан с задержанием террористов, причастных к нему.

4 января Следственный комитет объявил, что криминалисты и эксперты завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома. Они не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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