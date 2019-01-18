Согласно решению главы Согда, всем инвалидам Советской армии, проживающим на территории области, начиная с 1 января будет выплачиваться ежемесячная материальная помощь в размере 100 сомони.
В соответствии с данным решением, областной отдел социальной защиты населения будет осуществлять выплату ежемесячной материальной помощи каждому инвалиду Советской армии, а также будет вести мониторинг целевого и эффективного использования выделенных для этих целей средств, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.
Согласно решению Управлению Агентства социального страхования и пенсии при правительстве Республики Таджикистан, в Согдийской области вменено в обязанность с целью своевременной выплаты материальной помощи ежемесячно до 5 числа предоставлять запрос в областной отдел социальной защиты населения.
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Гость19 часов назад
Отличная новость