Тутихон Улфатова и Махмадшо Улфатов, родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске и потерявшего свою семью Шухрата, на днях вылетят в Челябинск. Они хотят увидеть сына, но сообщать ему о смерти жены и детей пока не будут, сообщили «АП» родственники семьи Улфатовых.

Дядя пострадавшего Шухрата Улфатова, Бахтиёр Султонов, сообщил, что сегодня Тутихон получила заграничный паспорт, и теперь решается вопрос о дате вылета.

Бахтиёр Султонов отметил, что родители пока не станут говорить сыну о смерти его жены и детей.

«Они просто навестят его. Мы думаем, что пока говорить ему эту страшную весть еще рано. Он после операции, и хотя врачи оценивают его состояние, как стабильное, Шухрат все еще слаб, и эта новость может ухудшить его состояние», - отметил он.

«Врачи так и не пускают к нему нас, родственников. Но сказали, что он идёт на поправку. Они сообщили, что через 3-4 дня его переведут из реанимации в общую палату. Никаких операций ему пока больше не планируется проводить», - сообщил Султонов.

Он также сообщил, что вопрос компенсации за погибших со стороны российский властей решён, и они получат ее в полном размере: так им обещали.

«Перед отъездом из Магнитогорска мы обсудили этот вопрос с сотрудниками администрации города. Мы сказали, что летим на похороны в Таджикистан. Они сообщили, что как только обратно вернемся из Таджикистана, получим компенсацию. Размер компенсации пока неизвестен», - сообщил Султонов.

Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.

В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов. Он был прооперирован, ему удалили селезенку.

Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей, позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.

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